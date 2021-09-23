Секретарь СНБО Данилов прокомментировал принятие закона о деолигархизации

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал закон о деолигархизации «точкой выбора между будущим и прошлым».
Секретарь СНБО Данилов прокомментировал принятие закона о деолигархизации
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Об этом сообщает УНИАН.

«Точка выбора пройдена. Украина раз и навсегда должна избавиться от кланово-олигархической системы. Это вопрос становления нашей страны как государства и нашего будущего», — сказал секретарь СНБО.

Данилов поблагодарил всех народных депутатов, которые «дали шанс на глубинные изменения и, самое главное, дали надежду на лучшее будущее, которое украинцы заслуживают».

Законопроект определяет круг лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

23 сентября Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла во втором чтении закон «об олигархах».

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