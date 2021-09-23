МИД Эстонии вручил ноту российскому послу

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о вручении ноты российскому послу из-за якобы «нарушения воздушной границы» со стороны России.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.

«Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 23 сентября, вызвало посла Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты по поводу вчерашнего нарушения воздушной границы Эстонии», — заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Подробности инцидента не приводятся.

В августе МИД России объявил сотрудника эстонской дипмиссии персоной нон грата на основе принципа взаимности после того, как 15 июля МИД Эстонии выслал российского дипломата.