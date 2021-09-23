Миссия ООН на Украине заявила об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что ситуация с безопасностью в Донбассе за последние полгода ухудшилась.

Об этом она сказала, представляя 32-й периодический доклад о ситуации с правами человека в стране.

«Безопасность с ситуацией на востоке Украины ухудшилась, увеличилось количество жертв среди гражданского населения вследствие конфликта», — цитирует её ТАСС.

По её словам, в результате конфликта с февраля по июль 15 человек погибли и 47 пострадали, что «на 51% больше, чем за предыдущие шесть месяцев».

Ранее несколько населённых пунктов в самопровозглашённой Донецкой народной республике оказались обесточены из-за обстрелов ВСУ.