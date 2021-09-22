Украина ожидает помощи от США в раскрытии дела о покушении на помощника Зеленского

США подтвердили готовность помочь Украине в обеспечении оперативного раскрытия дела о покушении на помощника президента Сергея Шефира. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил замглавы МВД страны Евгений Енин.

«Буквально этим вечером мы получили подтверждение от наших американских коллег о готовности предоставить помощь в обеспечении максимально оперативного раскрытия данного преступления», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

Вместе с тем посольство США на Украине осудило обстрел автомобиля Шефира и призвало расследовать инцидент.

22 сентября в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находился Шефир, его водитель получил ранения.

Как отметили в МВД, по автомобилю стреляли патронами, произведёнными в Венгрии.