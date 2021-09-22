Украина ожидает помощи от США в раскрытии дела о покушении на помощника Зеленского
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«Буквально этим вечером мы получили подтверждение от наших американских коллег о готовности предоставить помощь в обеспечении максимально оперативного раскрытия данного преступления», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.
Вместе с тем посольство США на Украине осудило обстрел автомобиля Шефира и призвало расследовать инцидент.
22 сентября в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находился Шефир, его водитель получил ранения.
Как отметили в МВД, по автомобилю стреляли патронами, произведёнными в Венгрии.