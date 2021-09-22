На Украине рассказали о цели общих учений с членами НАТО
- РИА Новости
«Основная цель этих масштабных учений — повышение оборонного потенциала Украины и улучшение совместимости с вооружёнными силами государств — членов НАТО», — говорится в сообщении в Facebook.
Отмечается, что в манёврах примут участие около 12,5 тыс. военнослужащих, а также более 600 единиц техники и вооружений.
Ранее подразделения украинского Министерства внутренних дел совместно со Службой безопасности Украины провели тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях вблизи границы с Россией.