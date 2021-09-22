В Совфеде осудили позицию Верховной рады по выборам в Госдуму

Сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что Верховная рада Украины признала выборы депутатов Госдумы России незаконными, а сформированный по их результатам парламент нелегитимным.

Сенатор отметила, что выборы в Государственную думу состоялись на фоне «беспрецедентного давления» на Россию.

«Запугивание, осуществлённое Украиной в отношении членов избирательной комиссии Крыма, а также территориальных и участковых комиссий, не повлияло на их работу. Украине, которой не дают покоя сильная Россия, расцветающий Крым, настоятельно рекомендую переключить внимание на собственное здоровье — осень, похолодало, да и вообще стоит уже заняться собственными делами, проблем ведь у них предостаточно», — подчеркнула Ковитиди.

По её словам, формы политического участия граждан России при осуществлении выборов в Госдуму предусмотрены Конституцией и оспаривание основного закона страны иностранными государствами должно рассматриваться «как противоправное с последующей политической и правовой оценкой».

Ранее Верховная рада признала выборы депутатов Госдумы России незаконными, а сформированный по их результатам парламент нелегитимным.

Также Рада призвала парламенты иностранных государств и международные организации дать оценку выборам в Госдуму.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.