В Белоруссии приостановили профилактические медосмотры из-за роста случаев COVID-19
- Reuters
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.
Отмечается, что исключение составят медосмотры, проводимые в порядке, установленном инструкцией о проведении обязательных и внеочередных медосмотров работающих.
Также в приказе ведомства говорится, что больницы и поликлиники из-за повышения заболеваемости коронавирусом и ОРВИ будут работать в режиме эпидемического периода.
Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что четвёртая волна COVID-19 пришла в страну.