В Белоруссии приостановили профилактические медосмотры из-за роста случаев COVID-19

Минздрав Белоруссии объявил о приостановке профилактических медицинских осмотров в стране в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что исключение составят медосмотры, проводимые в порядке, установленном инструкцией о проведении обязательных и внеочередных медосмотров работающих.

Также в приказе ведомства говорится, что больницы и поликлиники из-за повышения заболеваемости коронавирусом и ОРВИ будут работать в режиме эпидемического периода.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что четвёртая волна COVID-19 пришла в страну.