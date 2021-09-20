В Белоруссии сообщили о четвёртой волне коронавируса

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что четвёртая волна COVID-19 пришла в страну. Об этом информирует БЕЛТА.

«Во-первых, мы её анонсировали», — заявил министр.

По его словам, «согласно течению эпидпроцесса, эта волна должна была прийти, и она накладывается на классическую нашу сезонную эпидемиологическую ситуацию, характерную для Беларуси в эту пору года».

«К сожалению, и температурный режим не способствует. Поэтому рост заболеваемости мы фиксируем», — сообщил Пиневич.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.