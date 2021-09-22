В партии «Слуга народа» назвали «дерзким» покушение на помощника Зеленского

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Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко назвал «дерзким» нападение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.
В партии «Слуга народа» назвали «дерзким» покушение на помощника Зеленского
  • ©Нацполиция Украины

«Характер нападения дерзкий, я бы так сказал, что из автоматического оружия, на ходу... Не хочется говорить о возвращении 1990-х. Но какой-то такой почерк с тех времён», — цитирует Александра Корниенко УНИАН.

Депутат убеждён, что покушение связано с политической деятельностью Шефира. 

По его словам, на Украине есть «много сил, которым системно не нравится то, что делает наша власть».

Ранее руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко рассказал подробности покушения на Шефира.

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