Политолог Брутер прокомментировал намерение ЕК выделить Украине €4 млн на развитие бизнеса

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал намерение ЕК выделить €4 млн на развитие бизнеса на Украине.

«ЕК выделяет всё время деньги на такие проекты. Развитие бизнеса на Украине считается правильным проектом, поскольку предполагается, что если бы на развитие малого бизнеса было немножко больше денег, то он бы стал лучше», — сказал политолог.

По его мнению, проблема малого бизнеса на Украине заключается в том, что он не может стать большим, так как «большой бизнес уже связан с политикой и с лоббизмом».

«Поэтому развитие таких проектов для Украины — это никак. Кто-то получит деньги, кто-то поставит галочку, а в результате всё останется как есть», — заключил Брутер.

Европейская комиссия (ЕК) намерена выделить €4 млн на реализацию проекта по развитию малого и среднего бизнеса на Украине.

Основное внимание при этом будет уделяться некрупным предприятиям — в особенности тем, «которые обладают высоким потенциалом инновационного роста», уточняется в тексте тендера.