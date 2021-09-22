Зеленский призвал бизнес США инвестировать в Украину

Украинский президент Владимир Зеленский провёл встречу с представителями бизнеса в Нью-Йорке и призвал бизнесменов США инвестировать в Украину.

«Поддержка партнёров и союзников, прежде всего США, для нас крайне важна», — цитирует Зеленского сайт президента Украины.

По его словам, Украина проводит масштабные трансформации, цель которых — внедрение европейских и евроатлантических стандартов.

Он отметил, что развитие экономического и инвестиционного взаимодействия является одним из важнейших приоритетов дальнейшего углубления стратегического партнёрства между Украиной и Соединёнными Штатами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что украинские власти продолжают выпрашивать что-то у США, в том числе это касается вопроса вступления в НАТО, и выразил мнение, что это недостойно украинского народа.