Мишустин провёл телефонный разговор с председателем кабмина Киргизии
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«Михаил Мишустин поблагодарил Улукбека Марипова за соболезнования в связи с трагедией в Перми», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны «обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в других областях».
Также затрагивался график предстоящих контактов по правительственной линии.
Ранее сообщалось, что делегация из Киргизии приехала в Ямало-Ненецкий автономный округ.