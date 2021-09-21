Мишустин провёл телефонный разговор с председателем кабмина Киргизии

Российский премьер Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с председателем кабинета министров Киргизии Улукбеком Мариповым. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Михаил Мишустин поблагодарил Улукбека Марипова за соболезнования в связи с трагедией в Перми», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны «обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в других областях».

Также затрагивался график предстоящих контактов по правительственной линии.

Ранее сообщалось, что делегация из Киргизии приехала в Ямало-Ненецкий автономный округ.