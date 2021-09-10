Делегация из Киргизии приехала в ЯНАО

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Делегация из Киргизии приехала в Ямало-Ненецкий автономный округ.
Делегация из Киргизии приехала в ЯНАО
  • ©salekhard.org

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Стороны обсудили ряд тем, в том числе вопросы, связанные с культурным обменом. В воскресенье, например, в Салехарде пройдёт премьера международной постановки — спектакля «Крокодил» по сказке Корнея Чуковского. В нём участвует коллектив самодеятельных артистов из Киргизии, Ямала и Казахстана.

«Сотрудничать с вашим округом мы начали давно, ещё в 2008 году. Было множество совместных проектов — и молодёжные фестивали, и творческие конкурсы, и конкурс патриотической песни», — заявил Александр Степанюк, президент русского культурного центра «Гармония» (Киргизия).

Со своей стороны заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров отметил, что очень здорово сохранить то, что было и есть.

«Тогда и впереди всё будет в порядке», — добавил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани между столицами Татарстана и Молдавии подписан протокол о намерениях по установлению дружественных отношений.

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