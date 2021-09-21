Украина стала крупнейшим экспортёром картофеля в Белоруссию

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Украина стала крупнейшим экспортёром картофеля в Белоруссию в 2021 году.
Украина стала крупнейшим экспортёром картофеля в Белоруссию
  • Pixabay

Об этом сообщает сайт Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) EastFruit.

Сообщается, что крупнейшим поставщиком картофеля в Белоруссию в первые семь месяцев 2021 года была Украина, откуда было ввезено 15,5 тыс. тонн клубнеплодов. Также Белоруссия закупала картофель в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии.

Отмечается, что в этом году Белоруссия впервые импортирует картофель из других стран ещё во время уборки собственного урожая.

В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусам не нужно скупать продукты в магазинах, и отметил, что при нехватке гречки у них будет картофель.

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