В Киеве заявили об отсутствии планов по силовому решению ситуации в Донбассе

Украинское Министерство обороны заявило, что у военно-политического руководства страны нет планов по силовому решению ситуации в Донбассе.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос «Украинских новостей».

«С целью избежания значительных человеческих потерь военно-политическим руководством Украины определён как приоритетный политико-дипломатический путь урегулирования вооружённого конфликта на территории Донецкой и Луганской областей», — заявили в оборонном ведомстве.

При этом в министерстве добавили, что украинские вооружённые силы готовы «к адекватному реагированию на обострение военно-политической и военно-стратегической обстановки».

Ранее сообщалось, что несколько населённых пунктов в самопровозглашённой Донецкой народной республике оказались обесточены из-за обстрелов ВСУ.