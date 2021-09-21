У Казахстана изменится общий с Россией международный телефонный код

Международный телефонный код Казахстана изменится c идентичного российскому +7 на +997.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

«Хорошие новости! Международный союз электрокоммуникаций ООН анонсировал новый код +997 для Казахстана», — написал он.

Мусин отметил, что после распада СССР код +7 был присвоен и России и Казахстану.

«С прошлого года мы работаем с телекоммуникационными компаниями, чтобы добиться уникального для Казахстана международного кода. В результате этих переговоров у нашей страны появился независимый код +997. Готовятся соответствующие документы, принимаются меры по переходу на новый код», — сообщил он.

Как отмечает Tengrinews.kz, Казахстан должен перейти на новый национальный код с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый коды могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане введут обязательный дубляж фильмов на казахский.