В МВД Литвы обвинили Минск в подготовке путей нелегальной миграции в ЕС

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что власти Белоруссии ищут и открывают новые пути нелегальной миграции в Евросоюз.
В МВД Литвы обвинили Минск в подготовке путей нелегальной миграции в ЕС
  • Reuters

«Сегодня мы видим, что Беларусь очень интенсивно ищет новые пути: прежде всего пытается воспользоваться ситуацией в Афганистане, а также, по нашим данным, уже есть новый безвизовый порядок для соответствующих стран: Пакистана, Ирана, Южно-Африканской Республики, Египта», — приводит Интерфакс её слова.

Она отметила, что мигранты могут прилететь не только в минский, но и в другие аэропорты страны.

По её словам, это демонстрирует, что белорусские власти пытаются продолжать оказывать давление на Литву и на другие страны ЕС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил своим указом гражданам ряда государств прилетать в республику без визы при прибытии не только через аэропорт Минска, но и через областные аэропорты.

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