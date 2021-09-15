Белоруссия разрешила приезжать иностранцам без визы через все аэропорты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил своим указом гражданам ряда государств прилетать в республику без визы при прибытии не только через аэропорт Минск, но и областные аэропорты.

«Документом установлен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из неё в пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь: национальный аэропорт Минск, аэропорты Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилёв», — приводит ТАСС сообщение.

По данным портала, такой порядок установлен для иностранных граждан, временное пребывание которых на территории Белоруссии не превышает 30 суток со дня въезда.

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который гарантирует возможность безвизового посещения страны гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19.