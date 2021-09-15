Белоруссия разрешила приезжать иностранцам без визы через все аэропорты
- Reuters
«Документом установлен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из неё в пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь: национальный аэропорт Минск, аэропорты Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилёв», — приводит ТАСС сообщение.
По данным портала, такой порядок установлен для иностранных граждан, временное пребывание которых на территории Белоруссии не превышает 30 суток со дня въезда.
В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который гарантирует возможность безвизового посещения страны гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19.