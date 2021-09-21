Лукашенко назвал демографическим ориентиром многодетные семьи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритет властей страны — это многодетная семья.

«Несмотря на изменившиеся условия функционирования экономики, нам крайне важно не допустить снижения уровня рождаемости. Мою принципиальную позицию вы знаете: страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей», — приводит «СБ. Беларусь сегодня» слова Лукашенко на совещании с руководством Совета министров.

Он отметил, что многодетные семьи — «основной демографический ориентир» в республике.

По его словам, государство делает всё возможное, чтобы многодетность стала нормой для белорусского общества.

Ранее Лукашенко заявлял, что для решения демографической проблемы население Белоруссии необходимо увеличить в два раза, до 20 млн человек.