Пашинян поздравил Путина в связи с победой «Единой России» на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина в связи с победой на выборах в Государственную думу партии «Единая Россия».

«Уважаемый Владимир Владимирович! Примите мои искренние поздравления с убедительной победой партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу Российской Федерации. Результаты выборов свидетельствуют о поддержке гражданами России политического курса, проводимого политическим руководством страны», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы армянского кабмина.

Пашинян отметил, что «тесное сотрудничество новоизбранного Национального собрания Армении и Госдумы нового созыва внесёт значительный вклад в продвижение армяно-российских союзнических отношений».

Ранее в России завершилось трёхдневное голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которое проходило с 17 по 19 сентября. На данный момент подсчёт голосов продолжается. После обработки 99,69% бюллетеней, по данным ЦИК, партия «Единая Россия» набирает 49,85% голосов.