В Минэнерго Белоруссии рассказали о ходе строительства БелАЭС

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Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич рассказал о ходе строительства БелАЭС.
В Минэнерго Белоруссии рассказали о ходе строительства БелАЭС
  • РИА Новости

«Министр отметил, что строительство Белорусской АЭС находится на завершающей стадии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго Белоруссии.

Отмечается, что «в июне подписан акт приемки первого энергоблока станции в промышленную эксплуатацию».

«Готовность второго блока БелАЭС — почти 90 %. В настоящее время на нем проходит горячая обкатка реакторной установки. В этом году в активную зону реактора второго энергоблока БелАЭС загрузят ядерное топливо. Таким образом будет положено начало этапу физического пуска блока. Его ввод в промышленную эксплуатацию планируется в 2022 году», — добавили в министерстве.

В июне сообщалось, что правительственная комиссия подписала акт приёмки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.

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