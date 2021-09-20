Кабмин Украины продлил адаптивный карантин и режим ЧС до конца года

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Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года, сообщила пресс-служба. 
Кабмин Украины продлил адаптивный карантин и режим ЧС до конца года
  • Reuters

«В связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство на внеочередном заседании приняло решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 декабря 2021 года», — приводит телеканал «112 Украина» сообщение. 

Как отмечается, во вторник, 21 сентября, госкомиссия рассмотрит вопрос установления на всей территории страны «жёлтого» уровня эпидемиологической опасности.

По данным Минздрава, за последнюю неделю число подтверждённых новых случаев заболевания коронавирусом выросло на 68%, госпитализаций — на 51%. 

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о заканчивающемся сроке годности у поступивших в страну вакцин от коронавирусной инфекции.

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