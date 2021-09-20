Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о референдуме по Конституции.

Он отметил, что «председателям райисполкомов и сотрудникам вертикали власти придётся, конечно, нелегко».

«Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается. Как обещали, так проведём референдум», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

В августе глава конституционной комиссии Пётр Миклашевич рассказал о ситуации с проектом изменений Конституции Белоруссии.