Аналитик Юшков прокомментировал слова Саакашвили о «Северном потоке — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление главы исполкома украинского Национального совета реформ, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который допустил, что ввод газопровода «Северный поток — 2» может быть полезным для Украины.

«В краткосрочной перспективе «Северный поток — 2» принесёт пользу Украине. «Газпром» будет удовлетворять дополнительные заявки европейцев на поставки газа по данному газопроводу, потому что для него это выгодно, а через Украину качать дополнительные объёмы невыгодно, потому что там включается повышенный коэффициент на транзитные ставки», — отметил эксперт.

При этом специалист добавил, что Украина покупает российский газ у посредников с привязкой к ценам европейского рынка.

«Получается, что если с помощью «Северного потока — 2» в Европе снизятся цены, то Украина от этого выиграет, импортный газ станет для неё тоже дешевле, потому что у неё привязка к европейским ценам», — объяснил Юшков.

Аналитик напомнил, что, согласно действующему транзитному контракту, Украина до конца 2024 года в любом случае будет получать деньги за транзит 40 млрд кубов газа в год.

«Даже если через Украину вообще ничего качать не будут, всё равно она будет получать деньги», — пояснил собеседник RT.

Ранее глава исполкома украинского Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили допустил, что ввод газопровода «Северный поток — 2» может быть полезным для Украины.