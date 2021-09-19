На Украине более 30 населённых пунктов остались без электричества из-за непогоды

Более 30 населённых пунктов в Сумской, Николаевской и Черниговской областях Украины обесточены из-за непогоды.

«По состоянию на 07:00 19 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 32 населённых пункта в трёх областях», — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС Украины.

Отмечается, что бригады облэнерго уже привлечены к восстановлению электроснабжения.

7 августа сообщалось, что более 300 населённых пунктов в восьми областях Украины остались без света из-за дождя, грозы и ветра.