На Украине более 30 населённых пунктов остались без электричества из-за непогоды
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- РИА Новости
«По состоянию на 07:00 19 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 32 населённых пункта в трёх областях», — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС Украины.
Отмечается, что бригады облэнерго уже привлечены к восстановлению электроснабжения.
7 августа сообщалось, что более 300 населённых пунктов в восьми областях Украины остались без света из-за дождя, грозы и ветра.