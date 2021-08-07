На Украине из-за непогоды более 300 населённых пунктов остались без света

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Более 300 населённых пунктов в восьми областях Украины остались без света из-за дождя, грозы и ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы страны по ЧС.
На Украине из-за непогоды более 300 населённых пунктов остались без света
  • © REUTERS/Valentyn Ogirenko

«По состоянию на 7:00 (мск. — RT) 7 августа в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 339 населённых пунктов в восьми областях», — говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за дождя, грозы и ветра без света остались 78 населённых пунктов в Полтавской области, 59 — в Черкасской, 55 — в Черниговской, 47 — в Одесской, 40 — в Сумской, 28 — в Хмельницкой, 24 — в Кировоградской и восемь — в Николаевской.

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

Ранее сообщалось, что в Киржачском районе Владимирской области энергетики восстанавливают электроснабжение более 60 населённых пунктов, нарушенное из-за грозы.

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