Казахстан ратифицировал договор об электроэнергетике в ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола по сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере электроэнергетики.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Республики Армения», — цитирует ТАСС пресс-службу Токаева.

Вносится ряд изменений и дополнений в методологию осуществления межгосударственной передачи электроэнергии между странами — участниками ЕАЭС.

Протокол вносит дополнение по установлению формулы для расчёта тарифа на услуги по передаче электроэнергии по высоковольтным электрическим сетям.

1 июля замглавы Минэнерго Евгений Грабчак рассказал о ситуации с электропотреблением в энергосистеме России.