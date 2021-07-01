В Минэнерго рассказали о ситуации с электропотреблением
- РИА Новости
«Мы наблюдаем положительную динамику по потреблению электроэнергии», — цитирует РИА Новости Грабчака.
Он сообщил, что «в июне в энергосистеме России потребление выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 79,7 млрд кВт⋅ч».
«При сопоставимых температурных условиях показатель вырос на 7,5%. При этом по сравнению с 2019 годом мы также отмечаем рост потребления — на 1,3%», — добавил он.
Ранее вице-премьер Александр Новак, выступая на Международном финансовом конгрессе, заявил о планах увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе страны.