В Минэнерго рассказали о ситуации с электропотреблением

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Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак рассказал о ситуации с электропотреблением в энергосистеме России.
В Минэнерго рассказали о ситуации с электропотреблением
  • РИА Новости

«Мы наблюдаем положительную динамику по потреблению электроэнергии», — цитирует РИА Новости Грабчака.

Он сообщил, что «в июне в энергосистеме России потребление выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 79,7 млрд кВт⋅ч».

«При сопоставимых температурных условиях показатель вырос на 7,5%. При этом по сравнению с 2019 годом мы также отмечаем рост потребления — на 1,3%», — добавил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак, выступая на Международном финансовом конгрессе, заявил о планах увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе страны.

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