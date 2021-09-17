Эксперт Оленченко назвал вмешательством слова Данилова о санкциях за выборы в Крыму

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции в отношении лиц, которые причастны к организации выборов в Госдуму России на территории Крыма.

«Вот эти заявления, которые сделал Данилов, надо квалифицировать как вмешательство во внутренние дела России. Поскольку он от имени СНБО хочет диктовать России, где и как нам проводить (выборы. — RT)», — пояснил Оленченко.

По его словам, украинское руководство само создаёт себе трудности для поддержания нормальных отношений с Россией.

«Это, конечно, адресовано внутренней аудитории, аудитории украинской. Внутриполитическая ситуация на Украине такова, что нынешние руководители и политики не пользуются популярностью, их рейтинг снижается. Подогреть своих сторонников, поддержать и себя подбодрить — я думаю, что это мотив этого заявления», — объяснил специалист.

Эксперт также добавил, что подобное заявление лишний раз свидетельствует о том, что основное направление нынешней украинской политики — это пропагандистские заявления.

«Реальной политики, то есть политики выстраивания двусторонних отношений, нет», — заключил собеседник RT.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции в отношении лиц, которые причастны к организации выборов в Госдуму России на территории Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.