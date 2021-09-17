СНБО утвердил допуск иностранных участников из НАТО к военным учениям на Украине
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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Они начнутся в сентябре этого года, на следующей неделе. И мы сегодня проголосовали за допуск наших партнёров к этим учениям», — цитирует его ТАСС.
Командно-штабные учения Украина проведёт с 22 по 30 сентября вместе с 15 странами, 11 из которых — члены НАТО.
Так, в стране ожидают представителей ВС Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Германии, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.
Всего в тренировочных мероприятиях примут участие 12,5 тыс. человек, будет использовано более 600 единиц вооружения и военной техники.
Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с военным освоением Украины со стороны НАТО.
Он напомнил, что в соответствии с Конституцией Украины на территории государства не может быть иностранных военных баз, а нынешняя ситуация создаёт для России проблемы в сфере безопасности.