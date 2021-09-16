В Киргизии задержали экс-премьера Оторбаева по делу о коррупции

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Бывший премьер-министр Киргизии Джоомарт Оторбаев задержан в рамках уголовного дела о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) страны.
В Киргизии задержали экс-премьера Оторбаева по делу о коррупции
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Следствием установлено, что Джоомарт Оторбаев, будучи премьер-министром, оказал давление на комиссию ГАООСиЛХ по проведению экологической экспертизы по генеральному плану рудника Кумтор в нарушение требований Водного кодекса и закона «О воде», — цитирует заявление сайт 24.kg.

Отмечается, что Оторбаев доставлен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

В августе сообщалось об аресте бывшего премьер-министра Киргизии Темира Сариева в рамках уголовного дела, связанного с проектом «Кумтор».

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