Литва на границе с Белоруссией установит 100 км проволоки до конца года

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что ограждение из колючей проволоки на участке границы с Белоруссией длиной до 100 км может быть смонтировано до конца 2021 года.
Литва на границе с Белоруссией установит 100 км проволоки до конца года
  • Reuters

«На самых проблемных участках, протяжённость которых составляет около 100 км, «концертину» (колючая проволока) мы намерены успеть установить до конца года», — приводит ТАСС её слова.

В настоящее время натянуто 25 км колючей проволоки. Общая протяжённость границы Литвы с Белоруссией составляет около 680 км. 

Ранее сообщалось, что работы по строительству заграждения на границе с Белоруссией начнутся в Литве в середине сентября.

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