Литва на границе с Белоруссией установит 100 км проволоки до конца года
- Reuters
«На самых проблемных участках, протяжённость которых составляет около 100 км, «концертину» (колючая проволока) мы намерены успеть установить до конца года», — приводит ТАСС её слова.
В настоящее время натянуто 25 км колючей проволоки. Общая протяжённость границы Литвы с Белоруссией составляет около 680 км.
Ранее сообщалось, что работы по строительству заграждения на границе с Белоруссией начнутся в Литве в середине сентября.