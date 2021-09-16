Литва на границе с Белоруссией установит 100 км проволоки до конца года

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что ограждение из колючей проволоки на участке границы с Белоруссией длиной до 100 км может быть смонтировано до конца 2021 года.

Reuters

«На самых проблемных участках, протяжённость которых составляет около 100 км, «концертину» (колючая проволока) мы намерены успеть установить до конца года», — приводит ТАСС её слова. В настоящее время натянуто 25 км колючей проволоки. Общая протяжённость границы Литвы с Белоруссией составляет около 680 км. Ранее сообщалось, что работы по строительству заграждения на границе с Белоруссией начнутся в Литве в середине сентября.