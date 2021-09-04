Литва начнёт строительство заграждения на границе с Белоруссией в сентябре

Работы по строительству заграждения на границе с Белоруссией начнутся в Литве в середине сентября.

«Проект будет осуществляться в два этапа. Первый этап по строительству заграждения на наиболее проблемном участке протяжённостью около 100 км в районе города Друскининкай начнётся в середине сентября», — приводит ТАСС сообщение правительственной комиссии по надзору за реализацией проекта.

Всего заграждением планируется закрыть около 500 км границы.

Ранее сообщалось, что в Литву прибыли более 50 полицейских из Польши для охраны границы.