Литва начнёт строительство заграждения на границе с Белоруссией в сентябре
- Reuters
«Проект будет осуществляться в два этапа. Первый этап по строительству заграждения на наиболее проблемном участке протяжённостью около 100 км в районе города Друскининкай начнётся в середине сентября», — приводит ТАСС сообщение правительственной комиссии по надзору за реализацией проекта.
Всего заграждением планируется закрыть около 500 км границы.
Ранее сообщалось, что в Литву прибыли более 50 полицейских из Польши для охраны границы.