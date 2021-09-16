Матвиенко высказалась об отношениях России и Казахстана

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая по видеосвязи на Евразийском медиафоруме, который проходит в Нур-Султане, высказалась об отношениях России и Казахстана.
Матвиенко высказалась об отношениях России и Казахстана
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Она напомнила, что в 2021 году Казахстан отмечает 30-летие независимости.

По её словам, «все эти годы отмечены эффективным российско-казахстанским сотрудничеством, постоянным взаимодействием на уровне глав государств, правительств, парламентов, что очень важно, регионов двух стран».

«Наши отношения можно по праву назвать образцовыми. Мы высоко ценим достигнутый уровень доверия, взаимопонимания — эта базовая основа помогает преодолевать непростые современные вызовы», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о союзнических отношениях двух стран.

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