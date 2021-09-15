Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне Дня народного единства помиловал 13 осуждённых.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщила замглавы администрации президента Ольга Чуприс.

«Президенту был передан список, он направил его в администрацию президента для анализа. Все государственные органы отработали досконально каждое лицо. В итоге решением главы государства помилованы были 13 человек», — приводит ТАСС слова Чуприс.

По её словам, большинство из тех, кто был помилован, относились «к категории людей, совершивших преступления посредством интернета». По её словам, они искренне раскаивались в содеянном.

В мае сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 100 осуждённых в преддверии празднования Рамазан хайита (Ураза-байрама).