Президент Узбекистана помиловал 100 осуждённых

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 100 осуждённых в преддверии празднования Рамазан хайита (Ураза-байрама).
Президент Узбекистана помиловал 100 осуждённых
  • РИА Новости

«Указом в преддверии празднования Рамазан хайита помилованы 100 граждан, отбывающих срок наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твёрдо вставших на путь исправления», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы главы государства.

В числе помилованных 12 граждан иностранных государств, шесть женщин и четверо мужчин старше 60 лет.

Президент Мирзиёев впервые подписал указ о помиловании осуждённых в декабре 2017 года.

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