Президент Узбекистана помиловал 100 осуждённых
- РИА Новости
«Указом в преддверии празднования Рамазан хайита помилованы 100 граждан, отбывающих срок наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твёрдо вставших на путь исправления», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы главы государства.
В числе помилованных 12 граждан иностранных государств, шесть женщин и четверо мужчин старше 60 лет.
Президент Мирзиёев впервые подписал указ о помиловании осуждённых в декабре 2017 года.