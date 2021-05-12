Президент Узбекистана помиловал 100 осуждённых

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 100 осуждённых в преддверии празднования Рамазан хайита (Ураза-байрама).

«Указом в преддверии празднования Рамазан хайита помилованы 100 граждан, отбывающих срок наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твёрдо вставших на путь исправления», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы главы государства.

В числе помилованных 12 граждан иностранных государств, шесть женщин и четверо мужчин старше 60 лет.

Президент Мирзиёев впервые подписал указ о помиловании осуждённых в декабре 2017 года.