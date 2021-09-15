Украина подтвердила факт обстрела пограничного знака Белоруссии

Наряд украинских пограничников обнаружил повреждённый из охотничьего ружья пограничный знак на границе с Белоруссией и сообщил об этом представителям соседнего государства.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко.

«Повреждённый пограничный знак на границе с Республикой Беларусь обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда ГПСУ. О данной ситуации сразу было сообщено пограничникам соседней страны и сотрудникам полиции. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья», — сказал он.

Демченко отметил, что «поиск причастных к этому лиц продолжается».

Ранее глава МИД Украины заявил о недостаточной защищённости границ страны.