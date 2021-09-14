Глава МИД Украины заявил о недостаточной защищённости границ страны

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Киев вложил недостаточно средств в укрепление границ Украины, которые остаются уязвимыми. Такое мнение в интервью газете The Independent выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины заявил о недостаточной защищённости границ страны
  • © AP

«Говоря откровенно, сейчас мы сталкиваемся с проблемой из-за того, что недостаточно инвестировали в укрепление границы», — отметил Кулеба.

По его словам, украинская граница «абсолютно уязвима для групп диверсантов, а также для мигрантов, которых может решить послать... президент Белоруссии Александр Лукашенко».

Министр добавил, что Киев перестаёт верить обещаниям Запада и считает трудности на пути к вступлению Украины в ЕС и НАТО следствием опасений Евросоюза по поводу реакции Москвы на такое развитие событий.

При этом Кулеба уточнил, что Киев рассчитывает на поддержку США, так как президент Байден «по-прежнему лично заинтересован в будущем Украины». 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming сообщил, что украинская делегация в ходе визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США относительно вступления в НАТО.

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