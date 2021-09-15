В Белоруссии за сутки выявили 1923 случая коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1923 случая коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 508 514.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 497 066 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 8 091 584 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3953 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ранее в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в ходе вакцинации граждан в Белоруссии составила 97,2%.