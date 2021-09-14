Лукашенко заявил, что Белоруссия успешно противостоит гибридным атакам
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Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер, сообщила его пресс-служба.
«На нас с вами лежит величайшая ответственность. Да, мы победили блицкриг, мы противостоим гибридным атакам. И успешно», — заявил он.
Белорусский лидер призвал жителей страны не поддаваться никаким атакам: «особенно в этих сопливых мессенджерах, Telegram-каналах и прочее». По его словам, «это, как пена, схлынет».
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет разговаривать с Западом до отмены «безмозглых санкций».