Лукашенко заявил, что Белоруссия успешно противостоит гибридным атакам

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Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия успешно противостоит направленным против неё гибридным атакам.
Лукашенко заявил, что Белоруссия успешно противостоит гибридным атакам
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Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер, сообщила его пресс-служба.

«На нас с вами лежит величайшая ответственность. Да, мы победили блицкриг, мы противостоим гибридным атакам. И успешно», — заявил он.

Белорусский лидер призвал жителей страны не поддаваться никаким атакам: «особенно в этих сопливых мессенджерах, Telegram-каналах и прочее». По его словам, «это, как пена, схлынет».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет разговаривать с Западом до отмены «безмозглых санкций».

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