Лукашенко заявил, что Белоруссия успешно противостоит гибридным атакам

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия успешно противостоит направленным против неё гибридным атакам.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер, сообщила его пресс-служба.

«На нас с вами лежит величайшая ответственность. Да, мы победили блицкриг, мы противостоим гибридным атакам. И успешно», — заявил он.

Белорусский лидер призвал жителей страны не поддаваться никаким атакам: «особенно в этих сопливых мессенджерах, Telegram-каналах и прочее». По его словам, «это, как пена, схлынет».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет разговаривать с Западом до отмены «безмозглых санкций».