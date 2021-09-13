МВД предлагает вовлечь жителей ДНР и ЛНР в программу по переселению

МВД России предложило привлечь жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР в программу по переселению соотечественников.

«МВД России разработан проект указа президента Российской Федерации «О внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637», — сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

Отмечается, что проектом указа предлагается внести изменения в программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений на участие в программе.

В августе МВД России опубликовало статистические данные, в которых указывается, что более 184 тыс. граждан Украины оформили российское гражданство с января по июнь 2021 года.