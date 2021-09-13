В МИД Украины сообщили о 35 пострадавших гражданах страны в ДТП в Турции

В результате ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции пострадали 35 граждан Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

«В провинции Мугла произошло ДТП с украинскими туристами. 35 человек получили травмы лёгкой и средней тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Угроз жизни нет», — написал Николенко в Twitter.

По его словам, украинские консулы взаимодействуют с правоохранителями, туроператором и страховой компанией для оказания помощи пострадавшим.

Ранее в российском генконсульстве в Анталье сообщили, что граждане России в списках пострадавших в результате ДТП на юго-западе Турции не значатся.

В Турции на трассе Мугла — Денизли столкнулись школьный и туристический автобусы. Водитель автобуса, перевозившего туристов, погиб, всех пострадавших доставили в больницы.