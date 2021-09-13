Мишустин назвал историческим согласование Россией и Белоруссией 28 союзных программ

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Интеграционные договорённости России и Белоруссии можно назвать историческими. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Мишустин назвал историческим согласование Россией и Белоруссией 28 союзных программ
  • © AP

«Без преувеличения это решение можно назвать историческим», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он подчеркнул, что договорённости выводят российско-белорусские взаимоотношения на принципиально новый уровень.

По словам премьера, согласованные программы «открывают дорогу для формирования единого экономического пространства, проведения общей макроэкономической политики, дают чёткие ориентиры для совместной работы в самых разных сферах».

9 сентября российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле заявил, что Москва и Минск согласовали 28 программ в рамках Союзного государства.

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