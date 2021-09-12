Аналитик прокомментировал слова главы «Нафтогаза» о высокой закупочной стоимости газа

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Украина вынуждена закупать газ «по очень высокой цене».

«Украинцы как всю свою историю получали российский газ, так и продолжают получать. Просто с 2015 года они прекратили закупки газа у «Газпрома», а физически точно так же российский газ заходит на территорию Украины и там остаётся, просто происходит взаимозачёт. Европейские компании покупают газ у «Газпрома» и продают его украинским компаниям... То есть никогда никакого другого газа (кроме российского. — RT) не было на Украине», — объяснил Юшков.

Эксперт добавил, что, когда Витренко говорит об «энергетической безопасности», это оправдание тому, что украинские власти при возможности покупать более дешёвый газ покупают более дорогой.

«В реальности это цена обеспечения их политического пиара. Конечно, украинские потребители спрашивают: «Почему так дорого? Россия по $200—300 продаёт в Европу, а почему мы покупаем по $400—450? Им говорят: «Да, можно покупать дешевле, но это цена независимости и энергетической безопасности». В чём тут энергетическая безопасность — покупать в два раза дороже? Такие же истории рассказывают товарищи в Литве, Польше. Это всё цинизм, когда наживаются на обычных потребителях под политическими лозунгами», — заключил собеседник RT.

Ранее Витренко заявил, что Украина вынуждена закупать газ «по очень высокой цене», при том что энергетическая безопасность страны «является приоритетом».