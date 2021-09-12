В ЛНР заявили о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Киевские силовики три раза за сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР», — говорится в сообщении.
Отмечается, что были обстреляны районы населённых пунктов Первомайск и Желобок.
Стрельба велась из автоматического гранатомёта АГС-17, противотанковых гранатомётов СПГ-9 и РПГ-7 и стрелкового оружия.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреляли Первомайск из станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9.