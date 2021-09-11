В ЛНР обвинили ВСУ в гранатомётном обстреле населённого пункта
Представительство самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреляли Первомайск из станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9.
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях уточняется», — отметили в представительстве.
Ранее сообщалось, что в ЛНР мирный житель пострадал при подрыве на боеприпасе ВСУ.
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