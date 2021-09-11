В ЛНР обвинили ВСУ в гранатомётном обстреле населённого пункта

Представительство самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреляли Первомайск из станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9.

РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр. «Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях уточняется», — отметили в представительстве. Ранее сообщалось, что в ЛНР мирный житель пострадал при подрыве на боеприпасе ВСУ.