В ЛНР мирный житель пострадал при подрыве на боеприпасе ВСУ

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что мирный житель села Фрунзе получил ранения в результате подрыва на боеприпасе ВСУ.
В ЛНР мирный житель пострадал при подрыве на боеприпасе ВСУ
  • РИА Новости
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Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Сегодня во время проведения хозяйственных работ на приусадебном участке в результате взрыва ранения получил житель населённого пункта Фрунзе, мужчина 1965 года рождения. Предварительно: причиной ранения стал взрыв неразорвавшегося боеприпаса, ранее выпущенного с позиций 57-й бригады при обстреле данного района», — заявил Филипоненко.

По его словам, пострадавший с множественными осколочными ранениями был доставлен в городскую больницу города Кировска.

Ранее в ЛНР заявили о гибели почти 3,4 тыс. жителей в ходе конфликта в Донбассе.

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