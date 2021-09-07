В ЛНР мирный житель пострадал при подрыве на боеприпасе ВСУ

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что мирный житель села Фрунзе получил ранения в результате подрыва на боеприпасе ВСУ.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Сегодня во время проведения хозяйственных работ на приусадебном участке в результате взрыва ранения получил житель населённого пункта Фрунзе, мужчина 1965 года рождения. Предварительно: причиной ранения стал взрыв неразорвавшегося боеприпаса, ранее выпущенного с позиций 57-й бригады при обстреле данного района», — заявил Филипоненко.

По его словам, пострадавший с множественными осколочными ранениями был доставлен в городскую больницу города Кировска.

Ранее в ЛНР заявили о гибели почти 3,4 тыс. жителей в ходе конфликта в Донбассе.