В ЛНР заявили о гибели почти 3,4 тысячи жителей в ходе конфликта в Донбассе

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В результате конфликта на юго-востоке Украины погибли почти 3,4 тыс. жителей самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.
В ЛНР заявили о гибели почти 3,4 тысячи жителей в ходе конфликта в Донбассе
  • РИА Новости

«На сегодняшний день у нас установлено 3383 человека погибших, из них 35 детей. Без вести пропавших — 220, но эта цифра будет расти. 220 фамилий людей, но мы не знаем места их захоронений. А сегодня мы услышали об извлечении тел, но мы не знаем их фамилий. Работа эта тяжёлая, кропотливая, но мы её выполним», — приводит Луганский информационный центр слова Кобцевой.

Ранее в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках заявили о создании специальных межведомственных органов по поиску пропавших без вести.

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