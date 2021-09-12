Вице-премьер Украины заявила, что страна находится в состоянии третьей мировой войны

Короткая ссылка
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна сейчас фактически находится в состоянии третьей мировой войны.

«Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей», — цитирует РИА Новости Стефанишину.

По её словам, «с 2014 года весь цивилизованный мир был единогласным, осуждая эту войну, но затем Россия прибегла к отдельным шагам для того, чтобы разбить это единство».

Вице-премьер подчеркнула, что «очень важно давать России отпор путём санкций или каких-то других специальных инструментов».

Бывший посол США на Украине Джон Хербст ранее пригрозил России «серьёзными санкциями» в случае «агрессии» в отношении украинской стороны.

По словам американского дипломата, эти санкции «смогут просто разрушить» российскую экономику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить