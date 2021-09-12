Вице-премьер Украины заявила, что страна находится в состоянии третьей мировой войны

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна сейчас фактически находится в состоянии третьей мировой войны.

«Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей», — цитирует РИА Новости Стефанишину.

По её словам, «с 2014 года весь цивилизованный мир был единогласным, осуждая эту войну, но затем Россия прибегла к отдельным шагам для того, чтобы разбить это единство».

Вице-премьер подчеркнула, что «очень важно давать России отпор путём санкций или каких-то других специальных инструментов».

Бывший посол США на Украине Джон Хербст ранее пригрозил России «серьёзными санкциями» в случае «агрессии» в отношении украинской стороны.

По словам американского дипломата, эти санкции «смогут просто разрушить» российскую экономику.