В ДНР заявили о ранении двух человек в результате обстрелов ВСУ

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Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявило, что мужчина и женщина получили ранения различной степени тяжести в Докучаевске в результате обстрелов со стороны ВСУ.
В ДНР заявили о ранении двух человек в результате обстрелов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В результате обстрела получили ранения мирные жители, находившиеся по улице Ленина, 41а: женщина 1962 года рождения — ушиб и ссадина нижней трети левого плеча, мужчина 1956 года рождения — множественные осколочные ранения мягких тканей верхней трети левого предплечья и левой голени с наличием инородных тел», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в центральную городскую больницу Докучаевска.

Ранее сообщалось, что подстанция «Доломит», обеспечивающая электричеством один из районов Горловки, получила значительные повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

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