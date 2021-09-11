В ДНР заявили о ранении двух человек в результате обстрелов ВСУ

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявило, что мужчина и женщина получили ранения различной степени тяжести в Докучаевске в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В результате обстрела получили ранения мирные жители, находившиеся по улице Ленина, 41а: женщина 1962 года рождения — ушиб и ссадина нижней трети левого плеча, мужчина 1956 года рождения — множественные осколочные ранения мягких тканей верхней трети левого предплечья и левой голени с наличием инородных тел», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в центральную городскую больницу Докучаевска.

Ранее сообщалось, что подстанция «Доломит», обеспечивающая электричеством один из районов Горловки, получила значительные повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.